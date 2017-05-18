Геращенко обвинил УПЦ МП в "антиукраинской пропаганде"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата осуществляется "антиукраинская пропаганда", поэтому не считает законы о статусе религиозных организаций посягательством на свободу вероисповедания.
"Московский патриархат и его спонсоры среди украинских олигархов являются инструментом влияния России на сознание украинских граждан. Поэтому все разговоры об ущемлении свободы верований, посягательств на свободу совести и вероисповедания преувеличены", — утверждает Геращенко, его слов приводит пресс-служба партии.
По его словам, по конституции, церковь на Украине отделена от государства, "но государство не может спокойно смотреть, когда в церквях идет откровенная антиукраинская пропаганда".
"К сожалению, сейчас Московский патриархат является инструментом влияния на нас государством-агрессором", — добавил депутат. При этом Геращенко не привел доказательств, подтверждающих его обвинения.
Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.