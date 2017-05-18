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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Эксперты рассказали, что стоит за закопроектами против УПЦ МП

15:2418.05.2017
(обновлено: 15:28 18.05.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВсеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину. Архивное фотоВсеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Верховная Рада перенесла законами против УПЦ МП рассмотрение законопроектов о статусе религиозных организаций, поскольку необходимого количества голосов для их принятия нет. В комментарии для Украина.ру эксперты рассказали, что стоит за резонансными документами и почему эти законопроекты сняли с повестки дня.

Почему Верховная Рада сняла с голосования два законопроекта о религиозных организациях? С чем это может быть связано?

Крестный ход молитвы за Украину. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Около десяти тысяч человек молятся у стен Рады "о вразумлении депутатов"
Константин Бондаренко, председатель правления Института украинской политики: Я знаю точно, что вчера вечером состоялось совещание у президента и, насколько я понимаю, представители силовых структур сказали, что в случае их принятия будет печальная ситуация. Насколько я знаю, это была консолидированная позиция и представителей всех практически силовых структур, что эту тему не стоит трогать.

Уже вчера в социальных сетях были призывы разного рода радикалов: "идем захватывать Почаевскую Лавру" и все прочее. Могли быть серьезные противостояния в регионах. Люди, которые знают историю, понимают, что религиозные конфликты были самыми жестокими конфликтами и самыми неконтролируемыми.

Журналист с камерой в Верховной раде Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
"Оппозиционный блок": законопроекты против УПЦ МП усиливают раскол Украины
Кирилл Фролов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ: Это связано с тем, что православная церковь и православный русский народ в Украине не спасовали, не прогнулись, а решительно выступили против. Сейчас под стенами Верховной Рады собралось более 20 тыс. православных людей. Перед этим огромное количество православных прошло крестным маршем по Запорожью. 30 тыс. подписей было собрано в одной Одессе. Резко против законопроекта выступили Волынская, Одесская, Кировоградская, Черниговская, Житомирская, Первомайская и другие епархии.

Православные не испугались ни репрессий, ни запугиваний и выступили солидарно. А запугивания проводились "образцово-показательные". Вчера радикалы захватили с особой жестокостью храм в селе Кинаховцы Житомирской области. Когда они ворвались в храм через царские врата, избили и выкинули из храма священника. Это было образцово-показательное запугивание. И это продолжалось бы, если бы закон о рейдерском захвате храмов был принят.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 мая 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Всемирный совет церквей призвал отозвать антицерковные проекты из Рады
Закон этот очень простой: радикалы формируют параллельную общину, подконтрольный режиму суд оформляет на нее здание храма. На Украине церковь не имеет юридического лица и храмы принадлежат общинам. И так бы были отобраны Киево-Печерская, Почаевская Лавры и другие монастыри.

Зачем нужно было принимать эти законопроекты? Какая задача стояла перед их инициаторами?

Константин Бондаренко: Мне кажется, что на самом деле здесь не обошлось без двух людей: Турчинова и Филарета. Мы видим, что "Народный Фронт" очень активно присутствует, а Турчинов старается обострить ситуацию, он является "духовным аятоллой" всех ястребов на Украине, через Совбез принимаются самые глупые, самые безумные решения. Выгодополучателем в данном случае является Филарет потому, что в законы направлены на то, чтобы сделать возможным захват православных храмов, что заинтересует в первую очередь Киевский патриархат.

Киево-Печерская Лавра. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Переплюнули Сталина": в РПЦ встревожены антицерковным законопроектом Рады
Проблема не будет решена до тех пор, пока законопроекты не отзовут полностью. Их же могут в любой момент вернуть. От них же не отказались, просто сняли с рассмотрения на этой неделе. А перед заявлением Всемирного совета церквей было заявления Украинского совета церквей, где и протестанты, и иудеи, и мусульмане заявили, что недопустимо принимать такой закон. Понятно, что Порошенко, который хочет войти в историю создателем единой поместной украинской церкви на Украине не хочет вступать в конфликт со Всемирным советом церквей.

Кирилл Фролов: Суть очень простая. В соседней Молдавии была полуевроинтеграция, был безвиз, была полная обработка населения прозападной, прорумынской пропагандой. И, казалось бы, вопрос был решен: Молдавия входит в Румынию, в ЕС, но из-за того, что Молдавия находится в каноничной юрисдикции Московского Патриархата, молдаване выбрали вопреки безвизу и всем 30 серебряникам Европейского Союза социалиста Игоря Додона. Поэтому киевская власть поняла: если не уничтожить Московский Патриархат на Украине, то вся ересь украинства обратима и зомбирование можно закончить дезомбированием, если церковь займется воспитанием своего народа рассказами об исторической правде. Ведь именно Киевский синопсис, написанный архимандритом Киево-Печерской Лавры и ректором настоящей Киево-Могилянской Академии Иннокентием Гизелем, и являющийся первым учебником русской истории утверждает, что Москва стала преемницей Киева после его падения в 1240 году, и в 1654 году состоялось именно воссоединение разделенного русского народа, а не "союз братских народов".

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Религия и мировоззрение
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