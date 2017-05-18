Около 10 тысяч человек молятся у стен Рады "о вразумлении депутатов"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Десять тысяч верующих из различных регионов Украины проводят у стен Верховной рады молебен "о вразумлении депутатов", дабы те не приняли резонансные антицерковные законы, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее стало известно, что Верховная рада не будет в четверг рассматривать законопроекты о деятельности религиозных организаций, так как нет необходимого количества голосов для их принятия. Утром агентство УНИАН сообщало, что перед зданием Рады собралось более тысячи человек.

"Именно сейчас, 18 мая 2017 года, под стенами Верховной Рады Украины около десяти тысяч верующих Украинской православной церкви из разных регионов Украины совершают молитвенное стояние, чтобы Господь вразумил народных избранников не принимать антицерковные законопроекты, которые вынесены на повестку дня заседания", — говорится в сообщении.

Молебен возглавили иерархи УПЦ МП. В Церкви уточняют, что верующие таким образом "пытаются заставить народных избранников услышать мнение религиозной части общества и предотвратить узаконивание в Украине дискриминации по религиозному признаку".

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

Украинский парламент планировал рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В УПЦ МП считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.