Около 10 тысяч человек молятся у стен Рады "о вразумлении депутатов"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Десять тысяч верующих из различных регионов Украины проводят у стен Верховной рады молебен "о вразумлении депутатов", дабы те не приняли резонансные антицерковные законы, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
"Именно сейчас, 18 мая 2017 года, под стенами Верховной Рады Украины около десяти тысяч верующих Украинской православной церкви из разных регионов Украины совершают молитвенное стояние, чтобы Господь вразумил народных избранников не принимать антицерковные законопроекты, которые вынесены на повестку дня заседания", — говорится в сообщении.
Молебен возглавили иерархи УПЦ МП. В Церкви уточняют, что верующие таким образом "пытаются заставить народных избранников услышать мнение религиозной части общества и предотвратить узаконивание в Украине дискриминации по религиозному признаку".
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.