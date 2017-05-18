"Оппозиционный блок": законопроекты против УПЦ МП усиливают раскол Украины

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Законопроекты о статусе религиозных организаций ведут к прямому вмешательству в права граждан на свободу вероисповедания и углубляют раскол на Украине, заявил депутат Верховной рады от парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" Василий Нимченко.

В четверг Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами.

"Складывается впечатление, что имевшие место поджоги православных церквей Украины, унижение человеческого достоинства верующих… очередная фаза уничтожения православия центра и востока Украины через… геноцид по религиозному признаку. Показателем такого… геноцида по религиозному признаку являются прямые попытки ограничения свободы вероисповедания… А между тем, нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений — уголовно наказуемое деяние согласно статьи 161 Уголовного кодекса Украины", — приводит слова депутата пресс-служба его партии в четверг.

Депутата также отмечает, что такие "антицерковные" законопроекты "нагнетают в обществе вражду и ненависть, проводят человеконенавистническую политику в зависимости от языковой, религиозной и культурной принадлежности граждан".

"К сожалению, сегодня в Украине продолжается разжигание нетерпимости, уже и на религиозной основе. По сути, подобные законопроекты ведут к прямому вмешательству в права граждан на свободу вероисповедания и углубляют раскол в стране", — заявил Нимченко.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.