"Оппозиционный блок": законопроекты против УПЦ МП усиливают раскол Украины

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Законопроекты о статусе религиозных организаций ведут к прямому вмешательству в права граждан на свободу вероисповедания и углубляют раскол на Украине, заявил депутат Верховной рады от парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" Василий Нимченко.
"Складывается впечатление, что имевшие место поджоги православных церквей Украины, унижение человеческого достоинства верующих… очередная фаза уничтожения православия центра и востока Украины через… геноцид по религиозному признаку. Показателем такого… геноцида по религиозному признаку являются прямые попытки ограничения свободы вероисповедания… А между тем, нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений — уголовно наказуемое деяние согласно статьи 161 Уголовного кодекса Украины", — приводит слова депутата пресс-служба его партии в четверг.
"К сожалению, сегодня в Украине продолжается разжигание нетерпимости, уже и на религиозной основе. По сути, подобные законопроекты ведут к прямому вмешательству в права граждан на свободу вероисповедания и углубляют раскол в стране", — заявил Нимченко.
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.