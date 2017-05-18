Депутат: Рада в четверг не будет рассматривать законы против УПЦ МП

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины не будет в четверг рассматривать законопроекты о деятельности религиозных организаций, так как нет необходимого количества голосов для их принятия, заявил заместитель председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

"Не будут (законопроекты — ред.) рассматриваться, потому что нет поддержки в зале", — сказал депутат.

Как заявил РИА Новости глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, законопроекты о статусе религиозных организаций, которые позволят запретить УПЦ МП и узаконят захваты храмов, дадут правовые основания для легализации межконфессиональных конфликтов на Украине.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.