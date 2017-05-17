Медведчук: "религиозные" законопроекты направлены на раскол Украины

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что законопроекты о статусе религиозных организаций направлены на раскол Украины.

В четверг Верховная рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. Эксперты считают, что принятие этих законов может узаконить захват храмов УПЦ Московского патриархата на Украине и привести к межрелигиозному конфликту.

"Очевидно, что указанные законопроекты — очередная инициатива "партии войны", направленная на раскол страны, в данном случае — по религиозному признаку", — написал Медведчук в среду в своем блоге на сайте движения.

По его мнению, провоцируемый украинской властью конфликт на религиозной почве также опасен, как и любой другой конфликт национального масштаба.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.