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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Эксперт: запрет "Свидетелей Иеговы" в РФ защитит их гражданские права

18:3617.05.2017
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© Fotolia / robypangyБиблия Свидетелей ИеговыБиблия Свидетелей Иеговы
© Fotolia / robypangy

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Решение властей о запрете в РФ деятельности центра организации "Свидетели Иеговы", признанной экстремистской, приведет к резкому уменьшению числа ее последователей и защитит их гражданские права. Такое мнение высказал в среду на заседании в Госдуме известный российский сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.

Библия Свидетелей Иеговы. Архивное фото
© Fotolia / robypangy
"Свидетели Иеговы" против Минюста: когда будет поставлена точка
Верховный суд России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" — главной организации "Свидетелей Иеговы" в России. ВС запретил работу центра и конфисковал его имущество. Теперь адептам "Свидетелей Иеговы" грозит уголовная ответственность за продолжение своей деятельности. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.

"Мы сейчас наблюдаем очень жесткую и агрессивную атаку на Россию, которой уже давно не было, по всем параметрам, и связано это с процессом по "Свидетелям Иеговы". Нам пытаются представить, что это некая борьба с верой. Но это не является борьбой с верой, потому что государство не может регулировать, кому как верить, и в данном случае государство не регулирует: никому из членов "Свидетелей Иеговы" не запрещается исповедовать свою веру", — сказал Дворкин на заседании межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей.

По его словам, речь в данном случае идет "о правах организации", которая теперь закрыта, и "громадные денежные потоки, которые туда поступали, пресечены".

"А дальше, если вы хотите — собирайтесь вместе на квартирах, обсуждайте свою веру, никто вам мешать не будет. Но я абсолютно убежден, что пройдет несколько лет, и количество членов организации драматически — в два, в три раза — понизится. Потому что когда отсечены финансовая основа, возможность свободно, беспрепятственно вербовать других людей, снимать большие залы и так далее, то, собственно, люди потеряют интерес и очень быстро начнут разбегаться. И в этом смысле, это решение очень правильное и дальновидное", — отметил эксперт.

По оценке Дворкина, Минюст РФ, выступив с инициативой о ликвидации головной организации "Свидетели Иеговы", прежде всего преследовал цель "защитить гражданские права членов этой организации".

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
США обеспокоены решением ВС России запретить "Свидетелей Иеговы"
Как отметил сектовед, "Свидетели Иеговы" не признают основы конституционного строя РФ, запрещая своим адептам служить в армии и участвовать в выборах. Членов организации вовлекают в нее "через обман", и затем их "лишают базовых человеческих прав". В организации существует фактический запрет на целый ряд профессий, а также, по словам Дворкина, на высшее образование: "они называют это "настоятельно не рекомендуется получать высшее образование"".

"В "Свидетелях Иеговы" осуществляется жесткий контроль за каждым шагом деятельности членов организации — регулируются даже самые интимные моменты супружеской жизни, супруги обязаны докладывать друг на друга. Все, каждый член организации, должны постоянно следить друг за другом, шпионить, писать доносы", — сказал сектовед. По его сведениям, в организации имеются специальные досье на каждого из ее членов, которые, "между прочим, насколько мне известно, все пересылаются в штаб-квартиру организации в США".

"Я много раз сталкивался и пытался говорить с разными так называемыми правозащитными организациями, которые, опять же, спонсируются чаще всего из-за рубежа, о том, что есть конкретные дела людей, которые пострадали от сект, — но они этим не занимаются. То есть, фактически борьба за права человека подменяется борьбой за права организаций, которые нарушают эти права человека. Это, получается, не правозащитная деятельность, а нечто совершенно противоположное", — посетовал Дворкин.

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Религия и мировоззрение
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