Мощи Николая Чудотворца в Москве: что обязательно нужно знать паломникам

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут прибывать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь, но в случае большого числа желающих ехать придется до "Фрунзенской" или "Воробьевых гор", сообщает городской Штаб по организации массового доступа верующих к святыне.

Ранее в РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам, которые в течение 52 дней (с 22 мая по 12 июля) будут находиться в храме Христа Спасителя, не будет.

"Паломники должны проехать до станции метро "Парк Культуры" (кольцевая или радиальная) и пройти пешком до Пречистенской набережной (район Крымского моста), где можно будет встать в очередь и оттуда пройти к Храму Христа Спасителя", — говорится в сообщении.

Если количество желающих поклониться святыне будет очень большим, то очередь будет продлена по набережной в сторону Лужников. В таком случае, верующим необходимо будет ехать до станций метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы", о чем организаторы сообщат в оперативном режиме. Информация о фактической длине очереди будет доступна на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru и в соответствующих группах в социальных сетях.

"Рекомендуется приезжать в Москву на железнодорожном транспорте (в связи с ведущимися автодорожными ремонтными работами и сложной транспортной ситуацией в центре столицы). Верующим, которые поедут в Москву на автобусах в составе организованных паломнических групп, необходимо заранее проинформировать своё Епархиальное управление, и получить там информацию о месте парковки данного автобуса на территории Москвы", — подчеркивают организаторы.

Паломникам рекомендуется взять с собой запас воды в пластмассовых бутылках по 0,5л., одеваться с учетом прогнозов метеослужб, находиться в головном уборе и — при наличии медицинских показаний — взять с собой лекарственные препараты, которые необходимо регулярно принимать.

Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.