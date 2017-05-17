В ГД подтвердили создание Совета по культуре и межнациональным отношениям

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Советник председателя Госдумы Александр Щипков подтвердил, что идет процесс создания Совета по культуре, религии, межнациональным отношениям при спикере нижней палаты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к аппарату нижней палаты российского парламента, сообщила, что в Госдуме планируют создать совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. В материале уточняется, что новая структура будет работать при спикере Госдумы Вячеславе Володине. Совет будет заниматься вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма", а также "профилактикой экстремизма в сфере культуры".

"Вчера и сегодня в СМИ вы, наверное, читали о том, что председатель Государственной Думы принял решение создать общественной Совет по культуре, религии, национальным вопросам. Еще этот совет не создан, идет только процесс его создания", — сказал Щипков на расширенном заседании межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей.

Он отметил, что только заявлено намерение создать такой совет, а уже идет "скрытое сопротивление".