Директор музеев Кремля: планов восстановления собора Чудова монастыря нет

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Восстановление одного из соборов Чудова монастыря не запланировано, никакие новоделы на территории Кремля строиться не будут, заявила директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина в среду на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Осенью 2015 года по указанию главы государства был начат демонтаж 14-го корпуса Московского Кремля — административного здания, не представлявшего исторической ценности и не входящего в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Параллельно с этим Институт археологии провел раскопки по поиску фундаментов Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца, которые стояли на этом месте, но были снесены в 1929 году. Ученым удалось обнаружить сохранившиеся части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Алексея Митрополита Чудова монастыря, в частности, основание южной стены Алексеевской церкви, часть кладки перехода между монастырем и дворцом, датируемой 1851-1855 годами, остатки белокаменного контрфорса.

"Эта тема закрыта. На территории Кремля никаких новоделов строиться не будет", — сказала Гагарина в ответ на вопрос о возможности воссоздания одного из соборов Чудова монастыря.

Она напомнила, что сейчас идет работа над новыми маршрутами на территории музеев Московского Кремля — уже открыты два шурфа, через которые можно видеть части фундамента тех построек, которые находились прежде на этом месте. "Второй этап этой работы — подземный музей на вновь открывшейся территории, который, как мы надеемся, в ближайший год-полтора будет открыт для посетителей", — сказала Гагарина.