Директор музеев Кремля: планов восстановления собора Чудова монастыря нет

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Восстановление одного из соборов Чудова монастыря не запланировано, никакие новоделы на территории Кремля строиться не будут, заявила директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина в среду на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
"Эта тема закрыта. На территории Кремля никаких новоделов строиться не будет", — сказала Гагарина в ответ на вопрос о возможности воссоздания одного из соборов Чудова монастыря.
Она напомнила, что сейчас идет работа над новыми маршрутами на территории музеев Московского Кремля — уже открыты два шурфа, через которые можно видеть части фундамента тех построек, которые находились прежде на этом месте. "Второй этап этой работы — подземный музей на вновь открывшейся территории, который, как мы надеемся, в ближайший год-полтора будет открыт для посетителей", — сказала Гагарина.