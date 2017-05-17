Уникальную средневековую книгу с секретами священников нашли в Англии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фрагмент уникального справочника для средневековых священников обнаружили в библиотеке Университета Рединга, книга принадлежит издательству Уильяма Кэкстона, который явил миру знаменитые "Кентерберийские рассказы" поэта Джефри Чосера, сообщает научный журнал Live Science.

"Это невероятно! Редко можно найти неизвестный лист книги Кэкстона. Удивительно, что он так долго находился под нашим носом", — отмечает Эрика Дельбек, библиотекарь специальных собраний в Университете Рединга.

Лист был вставлен в книжный переплет, дабы сохранить его форму. Его поместил туда в 1815 году один из библиотекарей университета.

Страница датируется 1476 годом. В ней на латинском языке даются различные инструкции для священнослужителей, описываются богослужебные тонкости — например, в какой последовательности одеваться в богослужебные облачения. Название справочника — Sarum Ordinal или Sarum Pye. Впервые он появляется в Англии в XI веке, его автором считается святой Осмунд, епископ Солсбери.

Кекстон основал свою типографию в 1476 году. Он массово выпускал такие издания, как "Кентерберийские рассказы" Чосера, а также первые английские версии "Басен Эзопа" и "Метаморфоз" Овидия. Ему часто приписывают публикацию первых фрагментов Библии на английском языке.