Сельский храм отобрали на западе Украины у прихожан УПЦ МП

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Прихожане УПЦ Киевского патриарха силой отобрали сельский храм у прихожан УПЦ Московского патриархата в Тернопольской области, они оттеснили священника и опечатали здание, сообщила пресс-служба управления нацполиции Украины в Тернопольской области.

Сообщается, что в понедельник в полицию поступило сообщение от настоятеля церкви Святых апостолов Петра и Павла, которая расположена в селе Кинахивци, о том, что сторонники православной церкви Киевского патриархата сломали замки входных дверей и проникли в церковь.

"Выехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что в этот же день около восьми часов вечера представители религиозной общины Киевского патриархата пришли к сельскому храму и, предъявив устав о перерегистрации общины, пытались войти внутрь для богослужения… На входе преградой стал священник Московского патриархата. Его оттеснили", — говорится в сообщении.

По данным полиции, после проведения богослужения между представителями конфессий конфликт продолжился. Полицейские, прибывшие на вызов, не допустили нарушений правопорядка.

"В настоящее время представители УПЦ КП опечатали храм. Ночью обеспечение порядка осуществляют сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "умышленное нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекли телесных повреждений".

На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).