Директор музеев Кремля: при реставрации Успенского собора возможны открытия

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявила, что не исключает того, что в ходе пятилетней реставрации Успенского собора будут сделаны научные открытия.

Музеи Московского Кремля и компания "Транснефть" ранее подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания окажет помощь в комплексной реставрации Успенского собора, которая продлится более пяти лет. Реставрация собора будет включать восстановление его архитектурного облика и строительных конструкций, а также стенописи в интерьере и на фасадах. Кроме того, будет разработан проект защитных ограждений для наиболее ценных экспонатов и росписей.

"По окончании работы, я надеюсь, мы сможем представить вам не только собор в отреставрированном виде, но и сделать определенные научные открытия, без которых ни одна реставрационная работа серьезная не обходится, и представить их вашему вниманию", — сказала Гагарина.

Успенский собор Московского Кремля возведен в 1474–1479 годах итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти. С конца ХV века в Успенском соборе возводились на великое княжение, а затем и на царство русские государи, происходила интронизация митрополитов и патриархов. После кончины митрополита Петра (первого митрополита русской церкви) собор стал местом упокоения русских митрополитов и патриархов.

Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились в 1974–1976 годах к 500-летнему юбилею. В 2008 году были проведены комплексные инженерно-геодезические и технологические обследования собора, которые выявили потребность в масштабной реставрации.