Суд выслал из России раввина общины "Среди своих" Йосефа Херсонского

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы постановил выслать из России раввина московской общины "Среди Своих" Йосефа Херсонского за нарушение административного законодательства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 18.10 КоАП (осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без разрешения на работу) и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением из России в форме контролируемого самостоятельного выезда", — сказала она.

До самостоятельного выезда раввин останется на свободе, суд решил, что помещать его в Центр временного содержания иностранных граждан нет необходимости.

Херсонский не признал вину, пояснив, что работал консультантом в "Религиозной организации ортодоксального иудаизма — Московской марьинорощинской еврейской общине". Он занимался консультациями по вопросам религии. Также он зарегистрирован руководителем ликвидационной комиссии Образовательного центра "Среди своих".