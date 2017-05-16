Папа Римский призвал Макрона уважать жизнь и достоинство каждого человека

РИМ, 16 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в поздравлении со вступлением в должность президента Франции обратился к Эммануэлю Макрону с призывом содействовать строительству более справедливого общества и защите достоинства каждого человека.

"По случаю вашего назначения в качестве президента Французской республики, я направляю вам свои самые сердечные пожелания для осуществления ваших высоких задач на службе всем вашим согражданам", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной службой печати Святого престола.

Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

"Я молю Бога помочь вам, чтобы ваша страна, верная большому разнообразию традиций и духовного наследия, в том числе — христианской традиции, всегда бы заботилась о строительстве более справедливого и более братского общества. С уважением к различиям и с вниманием к людям, находящимся в изоляции и в угрожающих ситуациях, которое послужит взаимодействию и солидарности между народами", — написал понтифик.

"(Я молю Бога), чтобы Франция продолжала содействовать — в Европе и мире — поискам мира и общего блага, уважению жизни и также защите достоинства каждого человека и всех народов. Я призываю благословение Господа на вас и на всех жителей Франции", — говорится в тексте телеграммы, написанной по-французски.

С новым президентом Франции понтифика сближает религиозное прошлое: Макрон получил образование в иезуитской частной школе, будущий папа Хорхе Марио Бергольо в возрасте 21 года вступил в "Общество Иисуса", став первым в истории понтификом-иезуитом.