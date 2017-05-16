Москва встретит мощи Николая Угодника звоном колоколов всех храмов столицы

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Все храмы Москвы зазвонят в колокола в воскресенье вечером, 21 мая, когда в Россию из итальянского города Бари впервые в истории прибудут мощи святителя Николая Чудотворца, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Вся церковная Москва колокольным звоном в 6 часов вечера встретит мощи", — сказал он.

Этот звон, по его словам, начнется с главной колокольни России — колокольни Ивана Великого в Кремле.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Святитель Николай Чудотворец считается покровителем всех странствующих.

За 930 лет пребывания мощей святителя Николая в Бари они никогда не покидали города. Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. По информации РПЦ, каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться святыне, однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.