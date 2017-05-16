Судья КС заверил, что быть атеистом в России законно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Атеизм входит в рамки свободы вероисповедания, гарантированной российской Конституцией, и не влечет уголовной ответственности, пояснил РИА Новости судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев.

Ранее известный журналист Владимир Познер, комментируя приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому, попросил разъяснить, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист, не оскорбляет ли он тем самым религиозные чувства патриарха Кирилла.

"Конституция РФ трактует атеистические взгляды человека сквозь призму права на свободу выражения мнений. Поэтому каждый человек может придерживаться разных убеждений: он может быть приверженцем какой-то религии или быть атеистом — это все укладывается в рамки свободы вероисповеданий и свободы выражения мнений", — заявил судья в кулуарах VII Петербургского международного юридического форума.

Гаджиев пояснил, что пропаганда атеизма или публичные заявления об отсутствии Бога также не приведут к уголовному делу.

"Даже если атеист выходит и говорит, что он атеист и не согласен, что есть Бог, то он никого не оскорбляет", — отметил судья.

Однако, заметил он, каждый случай необходимо рассматривать отдельно, поскольку атеист, помимо заявлений о своих взглядах, может совершить другие действия, которые уже считаются преступлением.

"Трактовка каких-то других действий, а не просто заявлений об атеизме, зависит от того, что и в отношении каких лиц было совершено. Тут нужно рассматривать каждый случай", — сказал судья.

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