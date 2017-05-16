В РПЦ напомнили Познеру, что даже атеисты "сотворены по образу божьему"

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Русская православная церковь уважает достоинство любого человека, в том числе и атеиста, приговор блогеру Соколовскому был вынесен не по причине его приверженности атеистическим взглядам, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя обращение телеведущего Владимира Познера к патриарху.

Познер попросил исчерпывающих разъяснений, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист. Соответствующий комментарий на приговор блогеру Руслану Соколовскому он написал на своем сайте.

"Мы исходим из того, что если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств. Мы всегда выступали за открытый и честный диалог в том числе и с атеистами. Диалог с ними строится на уважении достоинства как верующих людей, так и неверующих. Верующие и неверующие люди обладают достоинством, поскольку человек сотворен по образу и подобию божьему", — сказал Кипшидзе.

Из этого, по его словам, следует необходимость уважения достоинства человека и его убеждений, в том числе атеистических, если таковые существуют. Церковь никогда не ставила под сомнение принцип светскости, который существует в российском обществе.

"Приговоры, подобные приговору в отношении Соколовского, выносятся не по причине того, что он придерживается атеистических убеждений, а потому что его высказывания в отношении верующих людей унижают их достоинство. Речь идет о защите человеческого достоинства, а не о преследовании за принадлежность к тому или иному мировоззрению", — отметил представитель РПЦ.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в минувший четверг признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти к христианству, исламу и феминизму, и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года заключения условно. Как цитирует слова судьи Познер, оскорбление чувств верующих было сформировано "через отрицание существования Бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда".