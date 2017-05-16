Пресс-секретарь патриарха Кирилла назвал слова Познера "довольно странными"

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Заявления телеведущего Владимира Познера об атеизме и уголовном преследовании звучат "довольно странно", заявил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в ответ на просьбу прокомментировать обращение Познера к патриарху.

Познер на своем сайте прокомментировал приговор "ловцу покемонов" в храме, блогеру Руслану Соколовскому, попросив дать исчерпывающие разъяснения, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист.

"Владимир Владимирович Познер всегда производил впечатление умного человека, несмотря на его известные всем нерелигиозные убеждения. Мне очень не хотелось бы изменять свое отношение к нему как к человеку глубокого интеллекта. Потому что, конечно, эти заявления звучат довольно странно", — сказал священник.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в минувший четверг признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти к христианству, исламу и феминизму и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года заключения условно. Как процитировал слова судьи Познер, оскорбление чувств верующих было сформировано "через отрицание существования Бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда".