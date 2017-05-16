Мэр Бари и митрополит Иларион доставят мощи Николая Чудотворца в Москву

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Мощи святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Москву 21 мая для поклонения верующих доставят глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и мэр Бари Антонио Декаро, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, епископ Богородский Антоний, мэр города Бари Антонио Декаро, губернатор провинции Апулия Микеле Эмилиано доставят мощи святителя Николая спецрейсом из Москвы в Бари", — сказал Волков.

Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.