Мэр Бари и митрополит Иларион доставят мощи Николая Чудотворца в Москву

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Мощи святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Москву 21 мая для поклонения верующих доставят глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и мэр Бари Антонио Декаро, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.