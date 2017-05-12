Патриарх: у Палестины очень конструктивная позиция по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Палестина занимает очень конструктивную позицию по вопросу борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, в РПЦ надеются на продолжение этих усилий, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

"Мы знаем, что Палестина занимает очень конструктивную позицию по вопросу преодоления террористической угрозы на Ближнем Востоке. И мы надеемся на продолжение вашего очень активного участия в примирении людей", — сказал патриарх на встрече с Аббасом в своей Даниловской резиденции.

Говоря о ситуации в ближневосточном регионе, предстоятель РПЦ, в частности, выразил обеспокоенность "массовым исходом христиан из Ирака и части Сирии и из некоторых других стран Ближнего Востока".

По словам патриарха, от конфликтов страдают не только христиане, но и мусульмане, однако христиане — это "меньшинство на Ближнем Востоке, и поэтому это наиболее хрупкая часть населения". В конечном итоге, сказал патриарх, под вопросом может оказаться сам факт присутствия христиан в регионе.

"Мы выступаем за объединение международных усилий, направленных на прекращение конфликтов на территории ближневосточного региона", — отметил он.