Аббас 13 мая обсудит с главой мусульман РФ отношения России и Палестины

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас и глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин в субботу встретятся в резиденции Московской соборной мечети, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе СМР.

"В рамках встречи стороны обсудят отношения между Россией и Палестиной, в том числе и в сфере религии, образования, паломничества, профилактики экстремизма и радикализма, а также благотворительной деятельности", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в Совете муфтиев, Гайнутдина и Аббаса связывают "давние, братские отношения, и их встречи носят постоянный характер".

Палестинский лидер на этой неделе находится с визитом в России.