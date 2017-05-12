Исламисты угрожают китайскому населению Индонезии

Индонезийцы китайского происхождения молятся во время празднования китайского Нового года в храме Дхарма Бхакти

Индонезийцы китайского происхождения молятся во время празднования китайского Нового года в храме Дхарма Бхакти

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Лидер влиятельной исламистской организации Индонезии Бахтияр Насир заявил о проблеме богатства этнических китайцев в стране и призвал единоверцев делать все, чтобы обрести полную независимость от Китая, сообщает Reuters.

"Похоже, они не стали более щедрыми, более справедливыми. … Это самая большая проблема", — заявил Насир.

Он возглавляет Движение по защите фетв. Именно эта организация инициировала судебный процесс в отношении Басуки Чахая Пурнамы, первого за последние полвека губернатора-христианина Джакарты и первого этнического китайца на этом посту. Пурнаму в разгар предвыборной компании на пост губернатора столицы Индонезии обвинили в кощунственных высказываниях по поводу Корана. Организация Насира организовала многотысячные акции протеста в Джакарте с призывами не голосовать за Пурнаму.

В итоге Пурнама проиграл выборы в апреле, а спустя почти месяц был приговорен к двум годам тюрьмы.

"Наша следующая цель — это экономический суверенитет, экономическое неравенство", — заявил Насир, призвав граждан страны "не продаваться иностранцам, особенно Китаю".