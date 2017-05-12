Ученые выяснили, верующие каких стран видят в России оплот против Запада

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Православные жители восточноевропейских стран склонны рассматривать России достойную альтернативу Западу и главного защитника религиозных ценностей, говорится в исследовании авторитетного американского исследовательского центра Pew.

Ученые в течение двух лет исследовали религиозную картину стран, "в которых долгое время господствовал государственный атеизм". Социологи отметили стремительное усиление православия в этих странах. Католицизм, наоборот, не показал роста, а наоборот, немного потерял позиции. Эксперты это связывают тем, что он в годы СССР сохранялся на бытовом уровне – прежде всего в Польше и Прибалтике.

"В православных странах наблюдается рост религиозной идентичности, но уровень религиозной практики сравнительно низок. Православная идентичность тесно связана с национальной идентичностью, чувством гордости и культурного превосходства, поддержкой связей между национальными церквями и правительствами, а также мнениями о том, что Россия является оплотом против Запада", — говорится в исследовании.

При этом только чуть больше половины православных жителей Румынии и Грузии, по данным социологов, рассматривают таковой Россию. На Украине лишь 22 % православных считают ее альтернативой Западу.

В странах с католическим большинством немного иная картина: в Хорватии ровно половина католиков поддерживает Россию, в Венгрии — 42%, а в Литве и Польше — 34%. В Чехии, где 72% населения являются неверующими, России симпатизируют 49% населения.