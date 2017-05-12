В храмах Петербурга на 40-й день трагедии поминают жертв теракта в метро

Молодые люди с цветами в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга

Молодые люди с цветами в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в петербургском метро проводится у стихийного мемориала возле станции метро "Технологический институт" на 40-й день трагедии, поминовения жертв проходят в этот день во всех храмах и монастырях северной столицы, сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

"Сегодня в около станции метро "Технологический институт" на том месте, где возник стихийный мемориал в память о людях, которые погибли в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, на 40-й день их гибели пройдет особое поминовение погибших", — сказала Родоманова.

На панихиду, по ее словам, приглашены родственники погибших и пострадавших, а также все неравнодушные петербуржцы. Панихиду совершат священнослужители Троице-Измайловского собора, этот храм находится ближе всего к станции метро "Технологический институт".

"По благословению правящего архиерея — митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Варсонофия — во всех храмах и монастырях вплоть до сегодняшнего дня проходило молитвенное поминовение погибших", — добавила она.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. При взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, еще двое позднее скончались в больницах.