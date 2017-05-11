Вербицкая: возможно, стоит включить церковнославянский в школьную программу

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Российской академии образования профессор Людмила Вербицкая призвала подумать над идеей о включении уроков церковнославянского языка в школьную программу.

"Мы с вами прекрасно знаем, что когда здесь, в храме Христа Спасителя заседал первый президиум Общества русской словесности, представитель президента в Центральном федеральном округе (Александр Беглов) высказал такое предложение: а не нужно ли подумать над тем, чтобы церковнославянский язык изучался в школах", — сказала Вербицкая на презентации первого тома "Большого словаря церковнославянского языка Нового времени" в храме Христа Спасителя.

Она полагает, что это предложение "очень интересное", потому "над ним нужно подумать". Очень многие слова этого языка перекочевали в современный русский язык.

"У нас совершенно другие дети — умные, разумные, с компьютером. Они смогут это освоить, и это было бы прекрасно, потому что церковнославянский язык — это совершенно особый язык", — добавила она.

Церковнославянский язык сейчас является богослужебным языком Русской православной церкви. До революции церковнославянский язык, наряду с Законом Божием, изучали в начальных классах.