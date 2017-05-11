Суд Индии начал рассматривать дела против "мгновенных разводов" мусульман

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Верховный суд Индии в четверг начал слушания по искам с требованием отмены практики "мгновенного развода", распространенной среди индийских мусульман, сообщает агентство IANS.

Конституция Индии в настоящее время дает религиозным общинам страны широкие права в регулировании личных гражданских отношений своих членов. Однако в начале июня прошлого года Движение мусульманок Индии (BMMA) потребовало запрета на практику "тройного талака", сообщив, что собрало более 50 тысяч подписей в поддержку такого решения. Правила развода у мусульман дают мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" ("развод" на арабском языке). При этом некоторые богословы допускают возможность мужчине сразу трижды произнести слово "талак", таким образом прекратив брак мгновенно — это и есть "тройной талак".

"Мы намерены решить вопрос о законности тройного талака", — объявил судья Джагдиш Сингх Хехар, возглавляющий комиссию из пяти судей, которые будут рассматривать дело.

По его словам, судьи на основании доводов сторонников отмены "тройного талака" и сторонников поддержания традиции решат, насколько "фундаментальной" эта практика является для ислама и является ли возможность такого развода "фундаментальным защищенным нормами правом". Обеим сторонам будет предоставлено два рабочих заседания, чтобы представить свои аргументы и возражения.

Правительство Индии поддерживает отмену практики "тройного талака". Против этого выступает Всеиндийский совет по исламскому персональному праву. Вопрос отмены "тройного талака" долгое время остается важным предметом дискуссии в индийском обществе, хотя суды уже начали принимать решение о необходимости его запрета. Так, в декабре прошлого года Высокий суд города Аллахабад, штат Уттар-Прадеш, признал практику "мгновенного развода" неконституционной, постановив, что "никакие советы по персональному праву не могут быть превыше конституции".

Практика "тройного талака" широко распространена в Саудовской Аравии. Во многих мусульманских странах она запрещена, поскольку допустимость мгновенного развода ставится под сомнение богословами, но мусульмане в Индии ей активно пользуются. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться становится еще проще — достаточно отправить супруге смс или сообщение посредством любого другого мобильного сервиса.