Завтра колокол Исаакия ударит 16 раз в память о погибших от взрыва в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Панихиду по погибшим при взрыве в метро в Санкт-Петербурге отслужат в Исаакиевском соборе в пятницу, на сороковой день после трагедии; также большой колокол собора ударит 16 раз — по числу жертв теракта, сообщает Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

"(В пятницу), 12 мая, на сороковой день после трагедии в Петербургском метрополитене в Исаакиевском соборе будет отслужена панихида по погибшим в теракте. После Божественной литургии в 9:30 будет совершена панихида, во время которой прозвучит 16 ударов колокола – по числу жертв трагедии", — говорится в сообщении.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. При взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, еще двое позднее скончались в больницах.

По последним данным, в настоящее время в стационарах остается 5 пострадавших, на амбулаторном лечении находится 76 человек.