РПЦ: приговор Соколовскому показывает, что "в этом мире есть милосердие"

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что приговор суда в отношении блогера Руслана Соколовского будет им воспринят как "знак того, что в этом мире есть милосердие", заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

В четверг суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения, признав его виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. В августе прошлого года блогер разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце Соколовский высмеял основы христианства.

"Мы надеемся, что этот человек все-таки воспримет такой мягкий приговор как, может быть, знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия, Бог", — сказал Митько.

По его словам, христиане всегда призывали к милосердию, и суд при принятии решения по делу Соколовского "тоже руководствовался соображениями гуманности".