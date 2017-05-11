В РПЦ считают приговор Соколовскому гуманным

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Суд при принятии решения по делу "ловца покемонов" Руслана Соколовского руководствовался соображениями гуманности; нужно надеяться, что блогер извлечет выводы из произошедшего, заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

В четверг суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения, признав его виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. В августе прошлого года блогер разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце Соколовский высмеял основы христианства.

"Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности", — сказал Митько.

Собеседник агентства также отметил, что "существуют разные пути исправления" и что "наша система исполнения наказаний далеко не всегда человека исправляет". "Для того чтобы исправиться, нужна свобода, а не ее лишение в некоторых случаях", — сказал игумен.

Он выразил надежду, что Соколовский "сделает определенные выводы из произошедшего, потому что, в любом случае, суд вынес ему обвинительный приговор, а не оправдательный".

"Насколько я понимаю, в своем последнем слове Соколовский не выражал сожаления, что он оскорбил чьи-то чувства. Думаю, что он должен сделать хотя бы какие-то выводы из этой ситуации… Но я понимаю также и то, что человек может сделать выводы только по своей свободной воле. Никого нельзя заставить исправиться, изменить себя", — отметил замглавы синодального отдела.

Митько также напомнил, что РПЦ не была инициатором этого дела. "Надо понимать, что, хотя разные представители Церкви высказывали то или иное отношение к делу Соколовского, — это, прежде всего, судебное дело. И мы, как граждане нашего государства, уважаем суд. Суд принял решение в соответствие своей компетенции, и у нас – у меня по крайней мере, — нет повода сомневаться в объективности суда", — добавил он.