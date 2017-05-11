Патриарх: участие РПЦ шествии "Бессмертного полка" должно стать "видимым"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Русская православная церковь должна активнее участвовать в акции "Бессмертный полк".
"Я думаю, что Церковь, которая, конечно, участвует в этом "Бессмертном полку" тысячами и тысячами православных людей, может быть, должна и как-то внешне тоже участвовать — с тем, чтобы было видно присутствие представителей Церкви, хотя, конечно, это дело совершенно добровольное. Но Церковь всегда была со своим народом, и думаю, что было бы неплохо, если бы видимое присутствие Церкви было бы также и в этом шествии", — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошедшей в Москве в воскресенье акции "Бессмертный полк" приняли участие более 850 тысяч человек.