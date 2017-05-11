В РПЦ считают преждевременным комментировать решение суда по Соколовскому

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Русской православной церкви пока не дают официальных комментариев по громкому делу блогера Руслана Соколовского, признанного виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

"Комментирование ситуации с блогером Соколовским считаем преждевременным, учитывая то, что приговор суда в отношении него не вступил в законную силу", — сказал РИА Новости источник в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви в целом и лично к патриарху Кириллу. Кроме того, блогер признан виновным в незаконном приобретении специального технического средства – ручки с видеокамерой, которую в ходе обыска нашли дома у Соколовского.

Мера наказания будет названа позднее, судья продолжает зачитывать приговор. Гособвинитель ранее попросил суд приговорить Соколовского к 3,5 года заключения. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.

По словам судьи, Соколовский на допросах вину в инкриминируемых преступлениях не признал, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.