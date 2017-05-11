В епархии заявили, что еще не изучили решение суда по "ловцу покемонов"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Екатеринбургская митрополия пока еще не изучила решение суда по блогеру Руслану Соколовскому, заявил РИА Новости глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений (Кульберг).

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг выносит обвинительный приговор по громкому делу блогера Руслана Соколовского: он признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви в целом и лично к патриарху Кириллу.

"Я пока что не знакомился с материалами (приговора): за какие формулировки (вынесли приговор). Я пока затрудняюсь прокомментировать вам подробно решение суда", — сказал епископ.