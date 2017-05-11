Приговор: блогер Соколовский возбуждал ненависть не только к религии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг признал "ловца покемонов" блогера Руслана Соколовского в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки", — сказала судья.

Судья сейчас продолжает зачитывать приговор. Уже ясно, что он обвинительный — блогер признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ).

Гособвинитель ранее попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Сам блогер, по словам судьи, утверждает, что делал ролики ради денег и славы и не хотел оскорбить ничьих чувств.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.