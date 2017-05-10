Мощи Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя 21 мая встретит патриарх

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Встречу мощей одного из самых почитаемых христианских святых – Николая Чудотворца – возглавит в Москве, в храме Христа Спасителя, перед вечерним богослужением 21 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл; верующие смогут поклониться святыне 12 часов в сутки, сообщили в среду РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Мощи святителя Николая Чудотворца принесут с 21 мая по 28 июля в Россию из итальянского города Бари, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване.

"Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя к началу вечернего богослужения, накануне дня памяти святителя Николая, 21 мая. Праздничное богослужение и встречу мощей 21 мая в храме Христа Спасителя возглавит святейший патриарх Кирилл, начало богослужения в 17.00", — сообщили в патриархии.

За 930 лет пребывания мощей святителя Николая в Бари они никогда не покидали города. Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. По информации РПЦ, каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться святыне, однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.

Пресс-служба общецерковных мероприятий уже начала прием заявок на освещение пребывания мощей Николая Чудотворца в Москве. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для паломников в Храме Христа Спасителя. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

"Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 12:00 до 21:00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8:00 до 21:00", — уточнили в патриархии. В дни нахождения святыни в храме Христа Спасителя будет работать пресс-центр.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Святитель Николай Чудотворец считается покровителем всех странствующих.