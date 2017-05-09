Религиозные деятели призвали противостоять любым попыткам искажения истории

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Духовные лидеры традиционных религий России 9 мая поздравили ветеранов и всех соотечественников с праздником Победы, отметив при этом важность совместного противостояния любым попыткам искажения истории и оправдания преступных действий фашизма и нацизма.

"Для каждого из нас День Победы — священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения нашего Отечества и всего человечества от чумы фашизма", — говорится в поздравлении главы Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина, опубликованном на сайте СМР.

По словам муфтия Гайнутдина, в памяти народа этот праздник по праву занимает главенствующее место. Мусульманская община молитвенно благодарит всех ветеранов и тех, кто пережил то страшное время и защищал свою страну, друзей и семью.

"Мы чтим бессмертный подвиг воинов-освободителей; слава и почитание их подвига — лишь малая часть благодарности от поколения их детей, внуков и правнуков за спасение мира. Мы молимся о здоровье наших ветеранов, тех, чьи воспоминания являются связующим звеном поколений. И лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет сохранение в памяти народа подвига солдат-освободителей и противостояние против любых попыток искажения истории, против попыток оправдания преступных деяний фашизма и нацизма", — отмечается в обращении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Дня Победы, 8 мая, вместе с представителями духовенства возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. В обращении к военнослужащим парадных расчетов, построившихся в Александровском саду, предстоятель Русской церкви отметил, что всегда с особым чувством находится здесь — "у священных стен Московского Кремля, у могилы Неизвестного солдата, которая напоминает нам о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне".

"Мы победили. Это была историческая победа, изменившая ход истории. Это была победа, которая спасла наш народ и нашу страну. И на острие этой победы была наша армия, люди, способные совершать подвиг. Дай Бог, чтобы современная российская армия в полной мере соответствовала великим идеалам воинской доблести, самоотверженности, способности совершать подвиги, как это было в годы Великой Отечественной войны", — отметил патриарх.

В свою очередь президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, поздравляя ветеранов с Днем Победы, отметил, что они сражались не только с врагом, но "с идеологией фашизма, идеологией ненависти и убийства". "Особая благодарность вам, дорогие ветераны, от имени моего народа, — мы живы лишь благодаря тому, что вы в годы войны рисковали своей жизнью. В сердцах каждого из нас живы ваши воспоминания о той страшной войне, о миллионах разрушенных судеб", — говорится в обращении Бороды, текст которого распространила во вторник пресс-служба ФЕОР.

По словам главы Федерации еврейских общин, в России нет практически ни одной семьи, которую бы не коснулась эта трагедия. "И наш моральный долг перед вами и перед всеми, кто так и не встретил Победу, помнить и чтить ваш героический подвиг. Это была Победа всего советского народа и лично каждого из вас над врагом, вы храбро сражались за Родину, за ее будущее, за жизнь своих близких. Низкий вам поклон", — отметил Борода.

А главный раввин России Берл Лазар в своем обращении к россиянам напомнил, что, согласно Божественному закону, "высшим подвигом, высшим проявлением праведности является самопожертвование ради спасения жизни других людей". По словам Лазара, сегодня необходимо "решительно противостоять силам зла, где бы они ни появлялись, исключить всякую возможность повторения трагических событий".

"До сих пор в мире есть приверженцы и пропагандисты неонацизма. В некоторых государствах идеи геноцида, уничтожения людей по признакам национального происхождения или религиозных убеждений высказываются на самом высоком уровне", — сказал главный раввин России. Он подчеркнул, что примиренчество к распространению таких идей, какими бы высокими лозунгами демократии, свободы слова или невмешательства оно ни прикрывалось, не может быть оправдано.