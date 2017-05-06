В Неаполе произошло "Чудо Святого Януария": кровь мученика стала жидкой

РИМ, 6 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Так называемое "чудо Святого Януария", известное с конца XIV века, в очередной раз после долгого ожидания произошло в субботу в Кафедральном соборе Неаполя.

О том, что засохшая кровь покровителя Неаполя, запаянная в специальную капсулу, стала жидкой, во время торжественной мессы объявил кардинал Крешенцио Сепе (Crescenzio Sepe). Разжижение засохшей жидкости произошло в 20.03 по местному времени (21.03 мск).

"Мы должны поблагодарить Господа, который показал свое милосердие, дружелюбие и доброжелательность через заступничество нашего Святого Януария", — цитирует Сепе агентство askanews.

Засохшая кровь, считающаяся кровью покровителя Неаполя, как утверждают в церкви, становится жидкой три раза в год: 19 сентября, когда верующие прославляют великомученика, 16 декабря, когда неаполитанцы отмечают годовщину чудесного избавления от извержения Везувия в 1631 году, произошедшего благодаря заступничеству святого, и, наконец, в субботу, предшествующую первому воскресенью мая, когда празднуются многочисленные перемещения святых реликвий. В этот день в центре Неаполя происходит красочное шествие. Иногда "чудо" происходит сразу, а иногда для этого требуются несколько дней молитв.

Выдвигается ряд научных теорий, объясняющих происхождение этого феномена, но сами неаполитанцы продолжают верить в чудо и надеются, что Святой Януарий никогда не оставит в беде жителей города.

Святой Януарий — мученик IV века, епископ неаполитанский, пострадавший во время гонений Диоклетиана. Храм, где хранятся его мощи и сокровища, был сооружен в XIII веке.