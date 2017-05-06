Патриарх Кирилл призвал россиян сохранять единство

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы, призвал многонациональный народ России сохранять единство и более не участвовать ни в каких гражданских конфликтах.

Предстоятель Русской церкви в субботу совершил Божественную литургию в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве, после чего вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным стал свидетелем парада кадетов. Обращаясь к воспитанникам кадетских училищ и зрителям, патриарх обратил внимание на то, что гражданские войны, которые случались в истории России, никогда не оканчивались победой, но только разделяли народ и приводили к страданиям очень многих людей.

"И сегодня мы иногда слышим различного рода призывы бороться, в том числе, и друг с другом. Не надо поддаваться на эти призывы. Давайте сохранять единство нашего народа поверх различий, а различий очень много. Мы многонациональный народ, и религии вроде как разные. Но мы должны сохранять единство поверх любых границ, помня, что внутри собственного народа не может быть победоносной войны", — сказал патриарх.

По его словам, ни одна революция не была победоносной в абсолютном смысле этого слова, потому что "всегда кто-то выигрывал, а кто-то проигрывал, и горечь поражения жила на протяжении десятилетий".

"Я молюсь за то, чтобы никогда более никакие гражданские конфликты, никакие провокации, на которые бы особенно отзывалась душа молодого человека, не поколебали единство нашего народа. Я молюсь за то, чтобы единая многонациональная Россия восходила от силы в силу", — сказал предстоятель РПЦ.

Обращаясь к юным кадетам, он также отметил, что пока в каждом последующем поколении будут отражаться героизм и сила предыдущих поколений, в стране будет поступательное развитие, и "мы будем идти в будущее с высоко поднятой головой, с уверенностью в новые победы".

Всего на парад кадетов пришли около 20 тысяч человек, а в самом параде приняли участие 2,5 тысячи московских кадетов. В настоящий момент в российской столице действуют 116 кадетских классов, всего в Москве кадетское образование получают 12 тысяч человек.