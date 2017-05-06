Патриарх Кирилл призвал россиян сохранять единство

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы, призвал многонациональный народ России сохранять единство и более не участвовать ни в каких гражданских конфликтах.
Предстоятель Русской церкви в субботу совершил Божественную литургию в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве, после чего вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным стал свидетелем парада кадетов. Обращаясь к воспитанникам кадетских училищ и зрителям, патриарх обратил внимание на то, что гражданские войны, которые случались в истории России, никогда не оканчивались победой, но только разделяли народ и приводили к страданиям очень многих людей.
По его словам, ни одна революция не была победоносной в абсолютном смысле этого слова, потому что "всегда кто-то выигрывал, а кто-то проигрывал, и горечь поражения жила на протяжении десятилетий".
"Я молюсь за то, чтобы никогда более никакие гражданские конфликты, никакие провокации, на которые бы особенно отзывалась душа молодого человека, не поколебали единство нашего народа. Я молюсь за то, чтобы единая многонациональная Россия восходила от силы в силу", — сказал предстоятель РПЦ.
Всего на парад кадетов пришли около 20 тысяч человек, а в самом параде приняли участие 2,5 тысячи московских кадетов. В настоящий момент в российской столице действуют 116 кадетских классов, всего в Москве кадетское образование получают 12 тысяч человек.