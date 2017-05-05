Почему мусульмане, вопреки прогнозам, боятся результатов выборов во Франции

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Исламизацию французской республики в эти выходные ждет серьезное испытание. Несмотря на то, что социологи уверенно произносят мантру "Макрон победит", Марин Ле Пен теоретически сохраняет шанс выиграть — прошлогодние уроки Брекзита и выборов президента США еще не забыты.

Подавляющее большинство французов резко осуждали антимусульманскую риторику Ле Пен. Однако после череды терактов, унесших жизни более 230 человек, ее слова начали находить отклик в обществе. Вопрос "великого замещения" — так во Франции называют процесс выселения мигрантами христианских аборигенов — стоял очень остро в течение всей президентской гонки.

"Я не допущу, чтобы людей оскорбляли лишь из-за того, что они исповедуют ислам", — нападает Макрон на своего оппонента и уже привычно обвиняет Ле Пен в "разжигании гражданской войны".

Кто угодно, кроме нее

Нет уверенности в будущем и среди самих мусульман, пишет The Guardian. Многие верующие больше всего боятся роста расизма. Такая угроза, по всей видимости, есть, независимо от исхода голосования 7 мая.

"Я не голосовал в первом туре, но в воскресенье собираюсь поднять всех, кого знаю, с их кроватей и притащить на участки — проголосовать за Макрона. Я обычно не голосую за него, но какой у нас выбор?", — приводит издание слова 49-летнего мигранта из Туниса.

"Выборы еще не закончены, финал открыт. Я беспокоюсь, что Ле Пен может победить. Если она это сделает, я думаю, что просто покину Францию до тех пор, пока ее время у власти не закончится", — добавил он.

Того же мнения придерживается 22-летняя Сара, студентка-мусульманка из Парижа. В первом туре она голосовала за представителя крайне левых Жан-Люка Меланшона. Она чувствует рост антиисламских настроений в стране.

"Я не уверена, что Эммануил Макрон действительно это понимает", — добавила она. При этом Сара будет голосовать именно за него, лишь бы не позволить Ле Пен стать президентом.

Апатия в умах и умме

Впрочем, есть опасения, что призывы мусульман голосовать против Ле Пен так призывами и останутся. Еще до первого тура выборов президент Союза мечетей Франции Мухаммед Мусауи высказывал французской версии издания The Local свои опасения. Обычно верующие, по его словам, являются активными избирателями. Но не в этот раз. Всеобщая политическая апатия, полагает он, поразила все слои населения "просочившись, в том числе, в мусульманскую общину (умму)".

В 2012 году мусульмане поддержали нынешнего главу республики Франсуа Олланда. Однако за минувшие годы они не увидели каких-либо улучшений своей жизни.

"Люди здесь ощущают негативное отношение к себе. Они думают, что все политики — лицемеры. Зачем тогда ходить голосовать?", — недоумевает уроженец Алжира по имени Исмаил. Сам он не будет голосовать 7 мая.