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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Чечне предлагают узаконить отказ от вскрытия по религиозным мотивам

18:0305.05.2017
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© РИА Новости . Валерий ТитиевскийПерейти в фотобанкТело погибшего в автокатастрофе в моргеТело погибшего в автокатастрофе в морге
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Парламент Чечни внес в пятницу в Госдуму законопроект, которым предлагается узаконить виртуальную аутопсию, которая могла бы применяться в качестве альтернативы патологоанатомическому вскрытию тел умерших людей, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Поправки региональные парламентарии предлагают внести в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Сейчас согласно одному из положений закона при наличии письменного заявления родственников вскрытие тела умершего не производится.

По мнению авторов инициативы, сложившаяся практика выдачи тел родственникам для захоронения без патологоанатомического исследования приводит к невозможности дачи объективной оценки качеству оказания медицинских услуг, нарушению прав граждан на квалифицированную медицинскую помощь, поскольку причины смерти, правильность определения диагноза, своевременность и качество оказанной помощи не устанавливаются. Депутаты отметили, что при проведении судебно-медицинских экспертиз без вскрытия на основании медицинских документов выводы экспертов о причине смерти носят вероятностный характер.

"В этой связи результаты экспертиз ставятся под сомнение участниками судебного процесса, что создает сложности в процессе доказывания. Избежать указанные проблемы можно путем применения альтернативных методов исследования трупов без проведения вскрытия с использованием средств роботизированной системы в сочетании с компьютерной томографией, которые позволяют фиксировать причину смерти и сохранять на электронных носителях всю информацию о трупе", — говорится в пояснительной записке.

Как пояснил РИА Новости глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, что практика вскрытия действительно противоречит исламским традициям. "От чего человек умер — знает лишь один Всевышний. От того, что вы будете его резать и все это вытаскивать, это все останется? В таком случае надо все эти внутренности искупать, завернуть обратно и похоронить. Поэтому они приняли такое решение", — сказал муфтий.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в федеральное законодательство, что, как считают авторы, даст возможность установить причины смерти и подтвердить диагноз заболевания умершего без проведения вскрытия.

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Религия и мировоззрение
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