Муфтий: шествия "Бессмертного полка" не противоречат нормам ислама

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" ни в коей мере не противоречат нормам ислама, заявил в пятницу РИА Новости председатель Международной исламской миссии, генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев, комментируя информацию о запрете проведения подобной акции в Душанбе.

Акция "Бессмертный полк" представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Государственное национальное агентство Таджикистана "Ховар" ранее распространило заявление, что шествие "Бессмертный полк" отсутствует в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в республике. Согласно заявлению, указанная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций, а продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме официальных, которые запланированы в Парке Победы. По данным агентства, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским ценностям.

"Нет, это (утверждение агентства — ред.) не соответствует действительности. Потому что это не объект поклонения", — сказал Пшихачев.

Он пояснил, что речь о нарушениях исламских норм могла бы идти в том случае, если бы человек превратил какое-то изображение, фотографию в объект поклонения, забывая о Всевышнем.

"А здесь — это воспоминание, память, и здесь каких-то запретов, противоречий с нормами ислама я не вижу", — добавил религиозный деятель.

Девятого мая в России и за рубежом общественная акция "Бессмертный полк" пройдет уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.