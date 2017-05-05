Акция памяти героев Первой мировой войны прошла в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Памятная акция о героях Первой мировой войны состоялась на территории Братского кладбища в Москве, собрав порядка двух сотен человек.

Мероприятие началось с крестного хода вокруг Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны, который находится на месте Братского кладбища. Затем верующие совершили у расположенной в парке часовни Преображения Господня панихиду, на которой упомянули всех 18 тысяч человек, погребенных на этом месте. В конце панихиды в часовню была заложена капсула с землей из Калининградской области – с единственного на территории современной России места боев Первой мировой войны. В конце акции все желающие возложили цветы у подножия мемориальной часовни.

"Очень хотелось бы, чтобы в нашей столице появился музей Первой мировой войны, который соединил бы в себе все точки этой войны на территории нашей страны…. Я надеюсь, что идея жителей района Сокол найдет поддержку у наших властей на самом высоком уровне и такой музей появится", — заявил собравшимся член Совета Калининградского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Черенков, который осуществил поставку капсулы с землей в Москву.

Как сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, "в настоящее время на территории Братского кладбища планируется строительство торгово-развлекательного комплекса". Против этого, пояснили там, выступают жители района Сокол, представители Церкви, общественные деятели.

"Сейчас мемориальный парк имеет городской уровень. Необходимо поднять его статус, потому что в стране нет ни одного мемориала федерального уровня, посвященного памяти героев Первой мировой войны. Наша задача — восстановление исторической справедливости. Нужно поменять отношение к этому периоду нашей истории", — заявил первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Предполагается, что мемориал на Соколе станет главным в России местом памяти воинов Первой мировой по аналогии с Парком Победы на Поклонной горе, открытым в 1995 году. Открытие нового музея хотят приурочить к 18 ноября 2018 года — 100-летию окончания Первой мировой войны. Инициаторы надеются, что в памятных мероприятиях примут участие патриарх Кирилл и первые лица государства.