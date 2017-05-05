Милонов предложил приравнять оскорбление священнослужителей к экстремизму

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что готовит предложение внести поправки в Уголовный кодекс и приравнять необоснованную критику и публичные оскорбления в адрес глав традиционных российских религиозных течений к экстремизму и посягательству на конституционный строй государства.

По его словам, инициативу направили на экспертизу в министерство юстиции и специалистам по религиозным отношениям.

"Несмотря на то, что наше государство является светским и никакая религия не может претендовать на государственную монополию, большинство наших соотечественников, без преувеличения, являются верующими людьми. Оскорбление главы религиозного течения — будь то православие, ислам, иудаизм или буддизм — для миллионов человек является серьезным проступком и преступлением. В некоторых случаях такое злонамеренное действие даже может спровоцировать гражданское неповиновение или беспорядки", — отметил Милонов.

Он считает, что целые народы, населяющие Российскую Федерацию, опираются прежде всего на религиозную общность, а уже потом на национальную принадлежность.

"Публичное оскорбление или клевета на священника, раввина, ламу или муллу — это оскорбление целой религии, а не блага секулярного общества. Мы должны защитить гражданский мир внутри нашей страны ради будущих поколений", — уверен парламентарий.