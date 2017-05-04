Восхождение голой модели Playboy на священную гору разъярило народ маори

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Модель Playboy Джейлин Кук сфотографировалась обнаженной на вершине новозеландского вулкана Таранаки и, тем самым, разозлила местное племя Маори, для которых Таранаки является священной горой, пишет The Telegraph.

Модель выложила фото в Инстаграм, отметив в подписи к нему, что восхождение на гору было самым сложным испытанием в ее жизни. Фотография, как пишет газета, "вызвала настоящий фурор" среди новозеландцев.

"Мы помним историю этой горы, мы отнеслись к ней с уважением. Нагота — это не что-то оскорбительное. Это нечто естественное и чистое, это свобода, расширение прав и возможностей", — сказала в свое оправдание Кук.

В свою очередь представитель племени Денис Нгаухар отметил, что вулкан считается предком племени. "Я знаю, что среди моих двоюродных братьев и родственников есть те, которые будут очень расстроены из-за этого. Они считают это неуважением к горе2, — пояснил он.

В 2015 году в Малайзии группу туристов привлекли к ответственности за обнаженную фотосессию на вершине горы Кинабулу. Местные жители были убеждены, что "осквернение горы" привело к землетрясению.