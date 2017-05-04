Теннисный корт раскопают ради поиска мощей покровителя Англии

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Ученые намерены найти мощи святого короля Эдмунда — покровителя Англии. По их мнению, останки покоятся под одним из теннисных кортов в городе Бери-Сент-Эдмундс, пишет The Telegraph.

К такому выводу ученые пришли изучая судьбу святыни. Мощи короля, умершего в IX веке, хранились в местном аббатстве вплоть до XVI века, когда страной правил Генрих VIII. Затем они, после разграбления монастыря исчезают. Однако, как полагают эксперты, их могли перезахоронить на местном монашеском кладбище, на месте которого сейчас находятся теннисные поля местного парка "Абби Гарденс".

Подобные прецеденты уже были. Так, могилу короля Ричарда III (правил в XV веке) обнаружили под одной из автостоянок в городе Лестере.

"Это то, что хочет сделать город. Руководство собора тоже согласно. Но мы должны найти другое место для теннисных полей. … Если мы его найдем, то это будет невероятно важным историческим открытием", — отметил Роберт Эверит, местный чиновник, отвечающий за проект по поиску мощей.

Сейчас археологи ждут от властей города разрешения на проведение раскопок. Чиновники заверяют, что оно будет выдано в ближайшее время.

Отличить могилу святого Эдмунда от остальных захоронений ученым помогут архивные записи XVI и XVII веков, в которых говорится, что монахи после закрытия аббатства 4 ноября 1539 года поместили мощи короля в железный сундук и закопали на кладбище.

Святой Эдмунд правил Восточной Англией — одним из семи англосаксонских королевств — до 870 года. Считается, что он попал в плен к викингам, после битвы с ними. Они его обезглавили, саму голову забросили в терновник, чтобы сторонники короля не смогли ее найти. Согласно легенде, голову охраняли волки, поэтому святой Эдмунд также считается покровителем тех, кто убегает от волков.