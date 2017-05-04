Учитель поблагодарил митрополита Илариона за прямоту в оценке "Матильды"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Режиссер Алексей Учитель поблагодарил председателя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона за его прямоту и честное мнение по поводу его нового фильма "Матильда", однако считает, что угрозы в адрес кинокартины недопустимы, сообщает пресс-служба режиссера.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что митрополит Иларион назвал пошлым фильм Учителя "Матильда". По словам режиссера, митрополит действительно был в числе нескольких человек, которым он показал предварительный монтаж "Матильды".

"Сделал я это потому, что уважал и – что важно – продолжаю уважать владыку, прислушиваюсь к его мнению. Мое хорошее отношение к нему сформировалось в результате нескольких наших встреч и бесед, во время которых митрополит Иларион открылся как яркий, эрудированный собеседник. Владыке кино активно не понравилось, он сказал мне это сразу же после просмотра. Сказал открыто, четко, объяснив, что выступит с этим мнением и публично. Я благодарен владыке Илариону за честность, прямоту и то время, которое он нашел для нашего кино", — сказал Учитель, которого цитирует пресс-служба.

Учитель подчеркнул, что митрополит был первым человеком, кому не понравилась "Матильда", но точно не первым, кому за десятилетия работы не нравится его кино. "Зритель разный. Зрительский взгляд у всех разный. У всех разные вкусы и пристрастия. Мне как и любому режиссеру приходится мириться с тем, что среди моих зрителей есть люди со вкусами Поклонской, Милонова и митрополита Илариона. Кино, как и любое массовое искусство, объединяет всех. Это хорошо. Плохо, когда чье-то особое мнение может помешать увидеть кино всем остальным", — уточнил Учитель.

Он добавил, что его в первый раз обвинили в пошлости. "Но и эта точка зрения имеет право на существование. Не имеет право на существование с точки зрения нашего законодательства — цензура. Не имеют право на существование угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму Митрополит Иларион. Надеюсь, что владыка как умный человек это понимает", — заключил режиссёр.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".