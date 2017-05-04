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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Учитель поблагодарил митрополита Илариона за прямоту в оценке "Матильды"

15:5304.05.2017
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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСъемки фильма Алексея Учителя МатильдаСъемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Режиссер Алексей Учитель поблагодарил председателя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона за его прямоту и честное мнение по поводу его нового фильма "Матильда", однако считает, что угрозы в адрес кинокартины недопустимы, сообщает пресс-служба режиссера.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что митрополит Иларион назвал пошлым фильм Учителя "Матильда". По словам режиссера, митрополит действительно был в числе нескольких человек, которым он показал предварительный монтаж "Матильды".

"Сделал я это потому, что уважал и – что важно – продолжаю уважать владыку, прислушиваюсь к его мнению. Мое хорошее отношение к нему сформировалось в результате нескольких наших встреч и бесед, во время которых митрополит Иларион открылся как яркий, эрудированный собеседник. Владыке кино активно не понравилось, он сказал мне это сразу же после просмотра. Сказал открыто, четко, объяснив, что выступит с этим мнением и публично. Я благодарен владыке Илариону за честность, прямоту и то время, которое он нашел для нашего кино", — сказал Учитель, которого цитирует пресс-служба.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости . Алексей Даничев
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"Апофеоз пошлости": в РПЦ заявили, что уже посмотрели "Матильду"
Учитель подчеркнул, что митрополит был первым человеком, кому не понравилась "Матильда", но точно не первым, кому за десятилетия работы не нравится его кино. "Зритель разный. Зрительский взгляд у всех разный. У всех разные вкусы и пристрастия. Мне как и любому режиссеру приходится мириться с тем, что среди моих зрителей есть люди со вкусами Поклонской, Милонова и митрополита Илариона. Кино, как и любое массовое искусство, объединяет всех. Это хорошо. Плохо, когда чье-то особое мнение может помешать увидеть кино всем остальным", — уточнил Учитель.

Он добавил, что его в первый раз обвинили в пошлости. "Но и эта точка зрения имеет право на существование. Не имеет право на существование с точки зрения нашего законодательства — цензура. Не имеют право на существование угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму Митрополит Иларион. Надеюсь, что владыка как умный человек это понимает", — заключил режиссёр.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

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Религия и мировоззрение
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