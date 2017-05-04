Патриарх освятил в Кремле крест на месте гибели князя Сергея Александровича

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в четверг в Кремле памятный крест на месте гибели в 1905 году бывшего московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, назвав это событие "восстановлением исторической справедливости".

Предстоятель РПЦ напомнил, что этот крест был первым памятником на территории Московского Кремля, уничтоженным после революции. В торжественной церемонии открытия воссозданного креста принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Воссоздание креста в память о Сергее Александровиче является актом восстановления исторической справедливости, но справедливость – это не линейные поиски того, кто прав, а кто виноват. Наверное, нет ни одной семьи на пространстве Руси, которая не была бы разделена в свое время революцией. И сегодня нам следует учиться у священномученицы Елизаветы Федоровны, жены Сергея Александровича, простившей убийцу своего мужа", — сказал патриарх.

По его словам, именно такими проявлениями милосердия, любви и жертвенности, в конечном счете, и держится единство любой человеческой общности, будь то семья, народ или государство.

"В этом году отмечается столетний юбилей трагических революционных событий. Важно, чтобы урок братоубийственной распри дал нам нравственные силы разглядеть в соотечественниках своих братьев и сестер, и мы могли идти в будущее, преодолевая возникающие трудности, сохраняя единство духа в союзе мира", — отметил предстоятель РПЦ.

Он добавил, что крест есть "не только символ победы над смертью, но и утверждение ценности человеческой жизни в самом высоком, почти непостижимом смысле этого слова".

Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ.

Организациями были проведены подробные архивные и исторические исследования, позволившие впоследствии восстановить крест с абсолютной исторической точностью. На лицевой стороне креста-памятника изображено распятие. В нише над крестом помещена икона Богородицы по образу надвратной.

Великий князь Сергей Романов — пятый сын Александра II. Четвертого февраля 1905 года он был убит в результате атаки, устроенной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым: когда князь подъезжал к Никольской башне от Николаевского дворца в Кремле, террорист бросил бомбу в его карету.

Памятный бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображенным на нем распятым Христом был поставлен у Никольской башни 2 апреля 1908 года на народные пожертвования. У подножья креста была надпись: "Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят". Первого мая 1918 года он был уничтожен, в сносе лично участвовал Владимир Ленин. Памятник-крест был воссоздан в 1998 году в Новоспасском монастыре, куда перенесли останки Сергея Александровича.