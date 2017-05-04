ФИБА разрешила баскетболисткам играть в хиджабах

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила женщинам выступать в хиджабах на соревнованиях, сообщает в четверг телеканал BBC.

Новые правила, которые вступят в силу с 1 октября.

"Новое правило объясняется тем фактом, что традиционные правила ношения одежды в некоторых странах, в которых содержится призыв о покрытии головы и / или всего тела, были несовместимы с предыдущими правилами ношения головного убора", — приводит телеканал заявления ФИБА.

Предыдущее предписание организации запрещало хиджабы "по соображениям безопасности". Эти правила несколько лет назад вызвали скандал: баскетбольная сборная Катара отказалась из-за них участвовать в Азиатских играх-2014