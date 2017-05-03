Вандалы напали на мечеть в Крыму и пытались сжечь Коран

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. В одном из микрорайонов крымского Бахчисарая 2 мая вандалы напали на мечеть Хан-Чаир Джами: выломав двери, они разорвали экземпляры Коранов и пытались их сжечь, сообщает пресс-служба крымского муфтията.

"Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Коранов, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Муфтият обратился в правоохранительные органы и к местным властям. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали следы преступления, провели опрос предполагаемых свидетелей и опросили жителей окрестных домов. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Муфтият просит правоохранительные органы усилить меры по поимке вандалов.

"ДУМ Крыма обращается к соотечественникам быть бдительными, не поддаваться провокациям и рекомендует местным религиозным общинам усилить меры безопасности и установить в мечетях камеры видеонаблюдения", — отметили в муфтияте.