В "Симпсонах " сравнили Христа с покемонами. В РПЦ отреагировали

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Антон Скрипунов. Законодатели вполне могут запретить эпизод американского мультсериала "Симпсоны", в котором главный герой ловит покемонов в храме, считают представители Русской православной церкви.

Напомним, в августе прошлого года блогер Руслан Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добился ареста блогера. В ходе рассмотрения дела в суде гособвинитель попросила приговорить его к 3,5 годам реального лишения свободы. Приговор по делу о "ловце покемонов" суд огласит 11 мая.

И вот американский телеканал Fox продемонстрировал 19 серию 28 сезона "Симпсонов", в которой жители города Спрингфилд начинают играть в Peekimon Get (пародия на игру Pokemon Go, в которой нужно искать виртуальных монстров в различных местах). В одном из эпизодов показано, как игроки заходят в церковь, на что получают лишь замечание от пастора. В ответ один из них говорит, что "эта игра популярнее, чем Иисус Христос".

"Очень сложно представить, что сейчас начнут ликвидировать этот ролик или закрывать интернет-сайты из-за того, что это низкопробная продукция. Но с другой стороны — почему бы и нет? Можно представить какие-нибудь общественные советы, поскольку интернет и телевидение — это наша общая среда обитания", — сказал РИА Новости ведущий интернет-проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш).

Священнослужитель отметил, что сама эстетика мультсериала является скандальной. "Если законодатели могут запретить выброс вредных газов в атмосферу или спуск ядовитых отходов в реки, то почему они не могут заняться контролем нашей информационной среды обитания? Вполне могу", — допустил он.

Комментируя фразу про популярность Иисуса Христа, игумен отметил, что она "отчасти отражает секуляризацию тех обществ, в которых эти высказывания возникают". То же самое, например, в свое время говорили про музыкальную группу "Битлз". В ряде культур Христос, по словам представителя Церкви, понимается как популярный персонаж и ставится в один ряд с различными брендами. Этому, как отметил он, могут способствовать методы ведения проповеди западными христианскими деноминациями, которые "не намного отличаются от обычной рекламы".

В свою очередь замглавы миссионерского отдела Московского патриархата Игумен Серапион (Митько) отметил, что в "Симпсонах" присутствует очень много тем, "которые характерны именно для американского общества".

"Насколько мне известно, во многих церквях США и Европы позволяют себе значительно больше, чем ловля покемонов. Степень десакрализации пространства храма там очень высока и то, что недопустимо в России, во многих странах, где господствуют различные направления западного христианства, это является нормой", — пояснил Митько.

По этой причине он считает невозможным переносить на российскую реальность действия, которые демонстрируются в мультсериале. Он сообщил, что некоторые представители Церкви дали публичную оценку этому эпизоду, призвав повысить для него возрастной ценз с "16+" до "18+".

"Их позиция обусловлена желанием защитить наших детей от тех или иных сюжетов, которые провоцируют грех. Я полагаю, что вопрос о повышении возрастного ценза для "Симпсонов" должны решать эксперты", — отметил он, уточнив, что для принятия такого решения нужна "комплексная оценка" всего сериала, а не одного эпизода.